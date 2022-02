Die Lage in der Ukraine-Krise bleibt für viele Fachleute und Politiker weiter unberechenbar. Auch für Jürgen Trittin, den außenpolitischen Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion. Auf die Frage, ob die Krise diplomatisch überhaupt noch zu lösen sei, sagte er im SWR-Tagesgespräch: "Das kann angesichts der aktuellen Entwicklung vom heutigen Tag, an dem Russland seinen nationalen Sicherheitsrat einberufen hat, niemand mit letzter Sicherheit sagen."

Der Grünen-Politiker sagt weiter, Europa habe Russland klar gemacht, dass es alle Beziehungen wirtschaftlicher und politischer Art mit Westeuropa gefährde, wenn es die territoriale Integrität mit der Ukraine weiter verletze. Das sei der Versuch, das Abschreckungspotenzial aufzubauen, das Russland davon abhalten soll, in die Ukraine einzumarschieren. Ob diese Abschreckung funktioniere, sei eine offene Frage, so Trittin.

Dennoch halte er es für wichtig, dass alle europäischen Staaten versuchten, ihre Gesprächskanäle mit Russland auf einer gemeinsamen europäischen Basis offenzuhalten. "Ich freue mich, dass zum Beispiel der finnische Präsident immer noch einen ganz guten Zugang zu Putin hat. Ich freue mich über Emanuel Macron und selbstverständlich war es gut, dass Annalena Baerbock und Olaf Scholz nach Moskau und Kiew gefahren sind."

Was ein Nicht-Einmarsch Russlands in die Ukraine für die Menschen vor Ort verändern kann, schätzt Trittin darüber hinaus im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Florian Rudolph ein. mehr...