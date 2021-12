Aus Angst davor, selbst einmal auf der Straße zu landen, hat der Perfomancekünstler Danijel Marsanic eine Woche lang in der Stuttgarter Innenstadt auf der Straße gelebt. Nur mit dem allernötigsten ausgerüstet, wollte er am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt obdachlos zu sein und was das mit ihm macht. Sein Dokumentarfilm „Fallende Blätter“, in dem er auch Obdachlose zu Wort kommen lässt, ist ein berührender Selbstversuch und wird beim interkulturellen Festival „Made in Stuttgart“ gezeigt. mehr...