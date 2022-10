Rücktritt von PEN-Präsident Deniz Yücel gefordert | 21.3.2022

- Streit um Deniz Yücel: Fünf Ex-PEN-Präsidenten fordern seinen Rücktritt.

- Leipziger-Pop-Up-Buchmesse: Ratlosigkeit über die Rolle der Literatur im Ukraine-Krieg.

Debatte um die Rolle Deutschlands im Ukraine-Krieg verschärft sich

Putin sei der Feind, nicht Puschkin – mit diesem Slogan hatte vor etwa zwei Wochen noch die deutsche Schriftstellervereinigung PEN davor gewarnt, russische Kulturschaffende oder auch einfach nur russische Menschen wegen des Angriffs auf die Ukraine zu diskriminieren. Mittlerweile eskaliert der Krieg zusehends – und in Deutschland wird die Debatte um die Rolle, die das Land der Dichter und Denkerinnen, in diesem Krieg spielt, zunehmend schärfer geführt.

Auch im PEN selbst: Christoph Hein, Gert Heidenreich, Johano Strasser, Josef Haslinger und Regula Venske – es sind nicht irgendwelche Leute, es sind Prominente, ehemalige Präsidenten der Schriftstellervereinigung PEN - die gerade den Rücktritt von PEN-Präsident Deniz Yücel fordern. Warum tun sie das?

FAZ: Yücel hat „Befugnisse seines Amtes überschritten

In der FAZ schreibt Petra Reski, Yücel habe die „Befugnisse seines Amtes überschritten und gegen die Charta des Internationalen PEN verstoßen“. Konkret ging es um einen Auftritt Yücels bei der Litcologne in der vergangenen Woche, dort hatte der PEN-Präsident gefordert, den Luftraum über der Ukraine zu schließen, und – so fasst es der Journalist Stefan Koldehoff bei Twitter zusammen - zwischen den Zeilen habe Yücel „angedeutet, die NATO solle Putin vielleicht doch militärisch herausfordern.“

Navid Kermani, Sasha Marianna Salzmann, Deniz Yücel und Sasha Filipenko bei der Solidaritätsveranstaltung für die Ukraine zur Eröffnung der Lit.Cologne 2022. picture-alliance / Reportdienste Fotograf: Oliver Berg

Yücel sieht sich seiner Freiheit des Wortes beraubt

Die FAZ schreibt, die „meisten PEN-Mitglieder“ hätten sich „gerade in diesen Zeiten einen auf Ausgleich bedachten Präsidenten gewünscht, einen, der es nicht darauf anlegt, den ganzen PEN in Flammen aufgehen zu lassen, sondern der vermittelt und sich für die Sache der Literatur ins Zeug legt.“ Auf Yücel habe das bislang wenig Eindruck gemacht, er sehe sich als „ein in seiner Freiheit des Wortes und Solidarität gegenüber der Ukraine beraubtes Opfer.“

Rücktritt gefordert: PEN-Mitglied Petra Reski über die Diskussion um Vereinspräsident Deniz Yücel

Süddeutsche Zeitung: Konflikt trotz allem Ernst auch komisch

Die Süddeutsche Zeitung findet das alles „komisch“ – denn der PEN setze sich doch „gegen jede „Art der Unterdrückung der freien Meinungsäußerung“ ein (Paywall) : „Wenn man den fünf Ex-Präsidenten (…) gegenüber ungnädig sein möchte, ließe sich das so zusammenfassen: „Skandal! Präsident des Vereins der freien Worte äußert freie Worte!“ Nur ganz so ungnädig will man den Ex-Präsidenten gegenüber nicht sein. (…) vor allem, wenn man inhaltlich ihrer Meinung ist, eine Flugverbotszone für eine miserable Idee hält, weil jemand wie Putin, der einen Angriffskrieg riskiert, wahrscheinlich nicht so sehr vor nuklearer Eskalation zurückschreckt, wie Yücel das gerne hätte. (…)

Was Yücel da äußert, ist eine Meinung, die man rasend falsch finden kann, aber eben nicht eine, die in einer Demokratie nicht vorkommen kann. Und natürlich ist es absurd, wenn Yücel, dessen Kandidatur darauf beruht, dass auch dumme Worte geschützt werden müssen, jetzt für dumme oder zumindest leichtsinnige Worte zurücktreten soll. Um nun mit Yücel gnädig zu sein: Aus seiner Perspektive sind das keine dummen Worte.“

Ratlosigkeit auf der „Pop-up-Ersatz-Buchmesse“ in Leipzig

Ohnehin scheint die Literatur gerade nach den Worten zu suchen, mit denen dieser Krieg beschrieben werden kann, am Samstag fand auf der Pop-up-Ersatz-Buchmesse in Leipzig die Veranstaltung „Nein zu Putins Krieg“ statt. Glaubt man taz und SZ, war es eine ratlose Veranstaltung, verlange doch „der bloße Anblick des massenhaften Sterbens (…) nach einer neuen Sprache, zu der die Literatur erfahrungsgemäß stets erst Jahrzehnte später findet“, so die SZ. Die Zeitung beschreibt den Aufritt der in „Mainz lebenden ukrainischen Autorin Marjana Gaponenko“, die forderte Deutschland müsse „moderne Abwehrsysteme liefern, mit denen man – (…) „den Himmel schließen“ könne. Ob sie damit sagen wolle, dass Deutschland einen Atomkrieg riskieren solle, wollte die Moderatorin im geostrategischen Investigativton (…) gerne wissen. Gaponenko: Sie habe nie geglaubt, dass sie das einmal sagen würde, aber sie sei keine Pazifistin mehr (…) „Mein Land brennt, und ich möchte, dass es aufhört.“

Und weiter in der SZ: „Deutschland, das wurde sehr deutlich an diesem Abend, befindet sich gegenüber den Ukrainern in einer moralisch unhaltbaren Position, in die es sich über zwei Jahrzehnte selbst manövriert hat. Jetzt betrachten die Deutschen zumindest auf diesem Literaturfestival das Leiden anderer und wägen bang ihren Anteil. Und auf dieser Bühne saßen nun Autoren, die es tatsächlich schon immer besser gewusst haben, die sich davon jetzt aber auch nichts kaufen konnten.“