RP-Wirtschaftsministerin Schmitt: "Nach Corona Leben zurück in die Städte bringen!"

Daniela Schmitt, die neue FDP-Wirtschaftsministerin in Rheinland-Pfalz geht davon aus, dass Handwerksbetriebe und Mittelständler überwiegend gut durch die Pandemie gekommen sind. Im SWR Tagesgespräch sagte Schmitt mit Blick auf die Wirtschaftsministerkonferenz von Bund und Ländern, jetzt gehe es darum, die Weichen richtig zu stellen: „Am Schluss ist Geschäftstätigkeit und Umsatz immer noch die beste Wirtschaftshilfe.“ Deswegen gehe es mit verantwortbaren Lockerungen zurück in eine mögliche Normalität, „wie wir sie vor Corona kannten.“ Wichtig sei es, wieder Leben zurück in die Städte zu bringen. „Dafür denken wir über kluge und kreative Kooperationen nach, beispielsweise mit dem Handwerk, aber auch mit Kunst und Kultur; mit dem Ehrenamt, aber auch mit regionalen Produkten.“ Die Städte im Land sollten wieder Zentren von Lebendigkeit werden, so die Wirtschaftsministerin.