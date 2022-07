Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat das Gedenken zum Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal als gelungen bezeichnet. Es sei eine würdige Veranstaltung gewesen, die den Blick sowohl zurück als auch nach vorne gerichtet habe, sagte Dreyer im SWR2 Tagesgespräch. "Es war diese Mischung aus Gedenken an die Toten, an die Hinterbliebenen, Mitgefühl, Trauer, aber gleichzeitig eben auch dieses Nach-Vorne-Schauen. Ich denke, dass das ganz viele Menschen in ihrer eigenen Emotion gut getroffen hat.“

Die Flut im Ahrtal sei die schlimmste Naturkatastrophe gewesen, die Rheinland-Pfalz je erlebt habe, so Dreyer weiter. "Ich bin voller Bewunderung und Respekt vor dem Mut und der Kraft, die die Menschen da in dem Tal haben, die sich einfach nicht kleinkriegen lassen.“ Sie habe in den letzten Wochen immer wieder das erlebt, was man gemeinhin als Heimatliebe bezeichne.

Dreyer verteidigte im Interview die von Kritikern immer wieder als bürokratisch bezeichneten finanziellen Entschädigungen. Das Prozedere sei von der Bundesebene so vorgegeben worden und sei auch richtig so: Der Wiederaufbaufonds dürfe nur die von den Versicherungen offen gelassenen Lücken schließen und jene, die nicht versichert gewesen seien, müssten eben einen Antrag bei der Investitions- und Strukturbank des Landes stellen. "Daran können wir wirklich nichts ändern“, so Dreyer.

Mit Blick auf den Wiederaufbau des Ahrtals zog Dreyer eine weitgehend positive Bilanz. Es sei bereits sehr viel geschaffen worden, auch wenn natürlich noch weiteres geleistet werden müsse.