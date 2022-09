RP-Ministerpräsidentin Dreyer: Bürger entlasten, Industrie wettbewerbsfähig halten

Bis zu 200 Milliarden Euro will die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP ausgeben, um Verbraucher und Unternehmen bei den Energiekosten zu entlasten. Konkret geplant sind "Preisbremsen“ für Strom und Gas. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hält es für wichtig, in Sachen Energiekosten auch die deutschen Unternehmen zu unterstützen. Sie seien sonst international nicht wettbewerbsfähig, sagte die SPD-Politikerin im SWR2-Tagesgespräch. Ebenso wichtig sei, dass Energie auch für die Bürger bezahlbar bleibt. Die jetzt nötige Umstellung könne auch dem Klimaschutz nützen, so Dreyer im Gespräch mit SWR2-Aktuell-Moderator Ralf Hecht.

SWR: Eine Finanzierung über den Bundeshaushalt ist quasi ausgeschlossen, da würde Finanzminister Lindner sein Gesicht verlieren. Was wäre denn Ihr Finanzierungsvorschlag?

Malu Dreyer: Das ist natürlich an allervorderster Stelle erst mal eine Frage, die der Bund zu klären hat. Denn es geht da um gigantische Summen, dreistellige Milliardensummen. Wir haben uns als Länder gestern getroffen, und einige Bundesländer haben gesagt: Auch das Entlastungspaket, das auf dem Weg ist und wovon Länder und Kommunen ja auch einen ganz großen Teil finanzieren werden, das bringt uns ein ganzes Stück weit an die Grenze. Und wir würden uns deshalb wünschen, im Länderkanon, dass wir auch da Möglichkeiten fänden, auch zusätzliche Kredite aufzunehmen. Das war im Grunde die Debatte. Wir haben nächste Woche ja wieder Sitzung. Und jetzt werden wir erst einmal abwarten, was die Bundesregierung sich überlegt, wie sie eben auch dann vorschlägt, dass das Ganze auch am Ende finanziert wird.

Die Länder würden gerne eine Aussetzung der Schuldenbremse zumindest für sich erreichen, um das „Entlastungspaket 3“ zu finanzieren. Für die jetzt kommenden noch viel größeren Ausgaben käme ein Sondervermögen wie das für die Bundeswehr in Frage - oder ein Sonderhaushalt wie der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der während der Corona Pandemie aufgelegt wurde. Führt man damit das Ganze nicht einfach ad absurdum?

Das geht jetzt ein bisschen weit. Ich habe gesagt: Es gibt Bundesländer, die diesen Weg brauchen. Und wir sind im Moment ja noch gar nicht mit dem Bund darüber einig, wie das Entlastungspaket am Ende finanziert wird. Das heißt, die Länder haben sich auch darüber unterhalten, wie kann es dann auch gegebenenfalls zu Kompensationen an bestimmten Stellen kommen, sodass wir in der Lage sind, dann das Gesamtpaket zu wuppen? Dennoch haben natürlich auch die Länder deutlich gesagt: Ja, es wird um sehr viel Geld gehen. Und dann muss der Bund eben einen Weg aufweisen, wie die Finanzierung dann funktionieren soll.

Das wollen sie aber den Berliner Kollegen überlassen, soweit können wir uns sicherlich einigen. Der Winter steht vor der Tür, sie haben es angesprochen. Der Unmut in der Bevölkerung wächst. Viele wissen nicht, ob und wie sie die Rechnungen bezahlen können. Die Inflationsrate ist hoch, es kommt so einiges zusammen. Auch die Altersarmut nimmt laut neuester Statistik zu. Die Menschen sind verunsichert, ein Masterplan oder eine Grundaussage wäre da vielleicht gefragt. Wie sollte oder könnte das ihrer Meinung nach aussehen?

Wir müssen diesen Übergang jetzt gut schaffen für die ganze Bevölkerung und für die Wirtschaft. Und deshalb ist es so wichtig, dass der Deckel kommt. Dann gibt es eine Orientierung. Das heißt ja nicht „Freibrief für den Energieverbrauch“, sondern dass es einen Sockel gibt, den man dann auch zu einem bestimmten Preis beziehen kann. Zum zweiten gehört dazu: Wir müssen weiter sparen. Wir wissen nicht, wie lange der Winter dauert. Und wenn dieser Übergang geschafft wird, mit diesen ganzen Entlastungen gerade für Menschen, die wenig Einkommen haben, dann müssen wir es wirklich schaffen, dass wir unabhängig werden von fossilen Energieträgern, vor allem eben auch aus Russland, all den Ländern, über die wir gesprochen haben, damit wir autark sind. Und damit wir mit Wind und Sonne und Geothermie und Biomasse tatsächlich dann auch die Möglichkeit haben, nicht mehr dem ausgesetzt zu sein, dem wir jetzt ausgesetzt sind, nämlich abhängig zu sein von fossilen Energien. Und wir tun damit dann auch etwas Gutes für das Klima.

Jetzt gibt es ein Papier der Ministerpräsidentenkonferenz, in dem heißt es - Zitat - kurzfristig solle ein nachhaltig wirksames industriepolitisches Konzept zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und Industrie sowie zur Sicherung von Arbeitsplätzen entwickelt werden. Kurz und verständlicher vielleicht: Das deutsche Wirtschaftsmodell steht auf der Kippe, und Berlin hat bisher zu wenig getan.

Wir haben sehr große Sorgen bezogen auf unsere Industrie, weil natürlich der Energiepreis einfach kein bisschen mehr wettbewerbsfähig ist. Das ist wirklich eine ganz große Herausforderung. Unsere Industrie ist international unterwegs. Und wenn man die Energiepreise auf anderen Kontinenten sieht, dann weiß man: Das kann einfach nicht gutgehen. Wenn sich die Bundesregierung entscheidet, zu einem Deckel und Unternehmen mit eingebettet ist, dann ist das eigentlich unser Punkt. Wir brauchen eine Antwort darauf, inwieweit die Industrie auch unterstützt werden kann, dass sie in diesem Kreislauf der Wettbewerbsfähigkeit wirklich dann auch sagen kann: Wir können das jetzt auch wirklich überstehen. Im Moment ist der Energiepreis in Deutschland so hoch, dass die Industrie eigentlich nicht wettbewerbsfähig ist an dieser Stelle. Wir müssen jetzt eigentlich einen neuen Weg gehen, und das weiß auch jeder in der Industrie. Die Frage ist: Wie schaffen wir es, diesen Übergang zu gestalten, dass die Industrie sagt: Ja, wir können das eben auch gemeinsam packen.