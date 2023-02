RP-Bildungsministerin Hubig: Mit vollem Einsatz gegen den Personalmangel in Kitas

Mit einer neuen Kampagne will das Land Rheinland-Pfalz den Personalmangel in den Kitas bekämpfen. Auf Plakaten, mit einer Website und auf Instagram will Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) vor allem die "Generation Z" ansprechen - also die zwischen 1995 und 2010 Geborenen. Dabei geht Rheinland-Pfalz ganz eigene Wege, um den Erzieher-Beruf attraktiv zu gestalten. "Gute Arbeit muss natürlich gut bezahlt werden" sagte Hubig im SWR Tagesgespräch. "Außerdem gibt es die Möglichkeit einer Art dualen berufsbegleitenden Ausbildung, wo Auszubildende ab dem ersten Tag Geld verdienen und gleichzeitig in der Kita arbeiten". Auch Teilzeitmöglichkeiten bereits in der Ausbildung sollen jungen Menschen und Quereinsteigern den Erzieher-Beruf in Rheinland-Pfalz versüßen. Hören Sie im Interview, warum Hubig das Modell ihres Bundeslandes für einzigartig in Deutschland hält.