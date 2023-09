„Der Afrik“ von Sven Recker: Als das Weindorf Pfaffenweiler seine Bewohner zur Emigration nach Algerien zwang

Im Netz finden sich gerade viele Kommentare unter dem Hashtag #Kreuzberg: denn diesen Stadtteil Berlins hat Friedrich Merz gerade in Bierzelt-Höchstorm auf dem Volksfest in Gillamoos kurzerhand aus Deutschland rausgekegelt: Dort rief der CDU-Vorsitzende am Montag, „nicht Kreuzberg“ sei „Deutschland“, sondern Gillamoos, „Gillamoos ist Deutschand“. Dafür gibt es reichlich Protest in den sozialen Netzwerken. Außerdem geht es um die Rolling Stones: Die bringen - im besten Rentenalter - ein neues Album raus.