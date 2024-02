Rollendes Kulturgut: Motorjournalist Alf Cremers und seine unvernünftigen Käufe

Als "Youngtimer" definieren Autofans grob gesagt Fahrzeuge, die im letzten Viertel des vergangenen Jahrtausends gebaut worden sind. Sie sind meist günstiger und haltbarer als "echte" Oldtimer und haben eine große Fangemeinde mit eigenen Zeitschriften.

Alf Cremers schreibt für das "Youngtimer"-Magazin und ist in dieser Szene eine bekannte Figur. Seine Auto-Porträts lesen sich manchmal wie kulturhistorische Betrachtungen vergangener Epochen.

Außerdem kauft er regelmäßig vernachlässigte, billige Gebrauchtwagen und schreibt dann darüber, wie weit er damit kommt. Inzwischen sind es Dutzende. Sein Herz schlägt nicht für teure Sportwagen, sondern die Alltagsautos von früher.

Musikliste:

Horsepower for the streets

Jonathan Jeremiah

Album: Horsepower for the streets



Cloudbusting

Kate Bush

Album: The whole story



You louisiana man

Rhiannon Giddens

Album: You Louisiana Man



Downstream

Supertramp

Album: The Supertramp Remasters



Texas sun

Khruangbin & Leon Bridges

Album: Texas sun - EP