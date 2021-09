Der Opferbeauftragte der rheinland-pfälzischen Landesregierung, Detlef Placzek, sieht die Politik angesichts der Flutkatastrophe vor großen Herausforderungen. Der Staatsakt am Nürburgring am heutigen Nachmittag sei eine angemessene Form - hier kämen die Opfer selbst zu Wort und die Politik zeige Gesicht, sagte Placzek im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Albrecht Ziegler. Gleichzeitig warnte er aber vor unrealistischen Erwartungen an staatliche Hilfen. Diese seien nicht ganz ohne Bürokratie möglich: "Wir brauchen eine Form der objektiven Gerechtigkeit und die wird nicht immer mit den subjektiven Ansprüchen in Einklang zu bringen sein und so kann man nicht ausschließen, dass der eine oder andere enttäuscht ist", sagte Placzek. Wichtig sei, dass transparent gemacht werde, warum die Hilfen nicht in jedem Fall dieselben sein könnten.

