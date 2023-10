Retterinnen der Operette - Das Kollektiv tutti d*amore entstaubt und erneuert das Musiktheater

per Mail teilen

Die Liebe zum Musiktheater bringt Caroline Schnitzer, Ludwig Obst und Ferdinand Keller während des Gesangsstudiums an der Hanns-Eisler-Schule in Berlin mit Regiestudentin Anna Weber zusammen. Geteilte Experimentierfreude und Sehnsucht nach einem jungen diversen Publikum resultierten in der Gründung von tutti d*amore.

Das Kollektiv will die Operette vom Ruf einer unzeitgemäßen Kunstform befreien: Musik und Text zerlegen die vier mutig und fügen alles unter Mitwirkung vieler Künstlerfreunde frisch belebt zusammen. Ihre Stücke spielen sie in Theatern, auf Dorfplätzen und bei Technofestivals.

Musiktitel:

Il m'a vue nue

Cécile McLorin Salvant

Album: Mélusine



Über die Prärie

Komponist: Rudolf Friml

Version von tutti d*amore. Ludwig Obst (Tenor)

Album: TUTTI IN CAMPAGNA



Wer bin ich?

tutti d*amore. Josef Loibner (Komponist). Caroline Schnitzer (Mezzosopran)

Album: Veronika und die Essenz der Menschheit



Das Lied einer Nacht. Filmmusik

Komponist: Mischa Spoliansky

Album: Joseph Schmidt: Sämtliche EMI-Aufnahmen: Vol. 1



My favorite things

Laila Biali feat. Emilie-Claire Barlow

Album: Your requests