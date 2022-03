Religion und Selbstbestimmung – Ureinwohner Mexikos kämpfen um ihre Traditionen und ums Überleben

Von Wolf-Dieter Vogel

Sie sind Zapoteken, Mayas oder Mixes und orientieren sich an der Lebensweise ihrer Vorfahren. Zahlreiche indigene Gemeinschaften Mexikos organisieren sich nach eigenen Regeln. Kollektive Landwirtschaft und gemeinschaftliches Arbeiten zählen ebenso dazu wie religiöse Zeremonien, in denen sich präkolumbianische Rituale und katholische Traditionen vermischen. So auch in der Gemeinde Tlahuitoltepec im Süden des Landes, wo dem Glauben nach Opfergaben die Bewohner vor ungewollten Eindringlingen schützen. Doch wie können sie ihr Überleben sichern? Wolf-Dieter Vogel hat die südmexikanische Gemeinde besucht.