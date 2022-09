Religiöse Traditionen und soziales Engagement – Gesellschaftlicher Zusammenhalt an unerwarteten Orten

Von Nela Fichtner

Nicht nur in sozialen Berufen sind Menschen für Andere da. Auch Verkäuferinnen, Barkeeper oder Beamte hören sich Lebensgeschichten und persönliche Probleme an, geben Rat und Halt. Ob sie gläubig sind oder nicht: Ihr Verhalten hat religiöse Wurzeln: Schon vormoderne Gesellschaften verständigten sich über Riten auf soziale Werte, die ihrem Fortbestand dienten. Die großen Weltreligionen vertieften sie. Deren Traditionen haben sich in die Matrix unserer Kultur eingebrannt. Ein religionswissenschaftlicher Blick auf unterschätzte Berufsgruppen und was sie für den sozialen Zusammenhalt leisten.