Reisen mit Bodenkontakt – Charlotte Senkpiel von der Freiburger Initiative „terran“

Unvergessliche Reisen machen, ohne dafür ins Flugzeug zu steigen – wie das geht, möchte Charlotte Senkpiel möglichst vielen Menschen nahebringen. Dafür hat sie in Freiburg den Verein „terran e.V.“ mitgegründet.

Am Anfang steht die Frage: Was suche ich überhaupt auf einer Reise, gibt es das nur in der Ferne? Es geht aber auch um Praktisches: Wie passt der Businesstrip per Bahn in den Zeitplan? Wie reisen Familien ohne Billigflug erschwinglich?

Im Hauptberuf forscht die Umwelt- und Energiemanagerin am Fraunhoferinstitut für solare Energiesysteme in Freiburg und berät im Expertenrat für Klimafragen die Bundesregierung.

Zur Homepage von terran e.V.

Musiktitel

Walk walk

Yael Naim

CD: Older



Sansibarsand

Lukas Meister

CD: Leuchten



Rissala

Nesrine

CD: Nesrine



Paying my respects to the train

Chuck Prophet

CD: The land that time forgot



The world below my feet

Esben Svane

CD: The sudden stop