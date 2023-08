Reisefieber: Spaziergang

Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Ob in fernen Ländern oder zuhause – wer sich gediegen draußen bewegen will, der geht spazieren. Dabei ist, was für uns heute so unspektakulär ist, eine Erfindung des aufkeimenden Bürgertums. Um die Kulturgeschichte des Spaziergangs soll es auch in dieser SWR2 Matinee gehen.



Dabei treffen wir auf ein Spiel, das im 16. Jahrhundert extra zum Spazierengehen erfunden worden ist, schauen uns in der seltsamen Welt der Systemstöcke um, wir besuchen Orte, die durch Spaziergänger architektonisch geprägt worden sind, wie zum Beispiel die Arkadengänge von Bologna, und wir gehen mit Alpakas spazieren.



Und unterwegs begegnen uns Flaneurinnen, Spaziergangsforscher und Kulturanthropologinnen.



Zum Abschluss der Sommerreihe "Reisefieber" nimmt die SWR2 Matinee heute noch einmal gediegen die Beine in die Hand und geht spazieren.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Almut Ochsmann