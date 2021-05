Der Tourismus nach Corona wird vermutlich so werden wie der Tourismus zuvor, vermutet Tourismus-Forscher Stefan Gössling: „Man hätte in dieser Krise noch viel mehr machen können, um Tourismus nachhaltiger zu gestalten.“ Ein paar kleine positive Dinge seien aber passiert — etwa sei nun in Deutschland der nationale Flugverkehr zugunsten der Bahn beschränkt worden und einige alte Flugzeuge und Kreuzfahrtschiffe seien aus dem Verkehr genommen worden. mehr...