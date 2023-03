70 Jahre nach seinem Tod ist Josef Stalin für jeden zweiten Russen wieder ein großer Staatsmann. Die Erinnerung an die Millionen Toten unter seiner Herrschaft und an das grausame Lagersystem scheint zu verblassen. Überall im Land werden wieder Stalin-Büsten errichtet. Denn die Erinnerung an den Großen Vaterländischen Krieg gegen die Nazis nutzt Wladimir Putin, um Russland für seinen imperialen Krieg in der Ukraine zu begeistern. Claus Heinrich diskutiert mit Prof. Dr. Stefan Creuzberger - lehrt deutsche und osteuropäische Zeitgeschichte, Universität Rostock, Katja Gloger - Journalistin und Autorin, Manfred Sapper - Chefredakteur „Osteuropa“