Bild, BamS und Glotze – mehr braucht Gerhard Schröder laut eigener Aussage nicht zum Regieren. Er weiß, dass wichtige Bilder und Schlagworte Wahlen entscheiden können. Die Aufgabe von Uwe-Karsten Heye Aufgabe ist es deshalb nicht, Schröder ins Gespräch zu brin-gen. Der Medienprofi Heye muss ihn eher bremsen und in die richtige Richtung lenken. Mittlerweile zählt nicht mehr, was im Leitartikel der FAZ oder der Zeit geschrieben wird. Heyes Job ist ein ganz anderer als der seiner Vorgänger: Für die richtigen Bilder zu sorgen. Weg mit Zigarre und Rolex, her mit dem staatstragenden Blick. Mehr: http://swr.li/stimmen-der-macht mehr...