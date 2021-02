per Mail teilen

Die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischöfe endet am 25. Februar 2021. Der Synodale Weg, die Kirchenaustritte und die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester – Themen, die von der Vertrauenskrise im Bistum Köln dominiert wurden. Ein Highlight: zum allerersten Mal wurde eine Frau Generalsekretärin der Bischofskonferenz. Reform der Erneuerung oder Feigenblatt? Das muss sich noch zeigen, meint Susanne Babila.

Chapeau Frau Gilles! Sie sind die erste Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz. Dazu gehört Mut, Zuversicht und Leidensfähigkeit. Zum ersten Mal wählt die geistliche Herrenrunde eine Frau, eine promovierte Theologin, in eine überregionale Schlüsselposition.

Für echte Veränderung müssen Taten folgen

Immerhin – die Männermachtkirche scheint zu ahnen, was die Stunde geschlagen hat. Das finde ich gut, aber auch nicht mehr. Denn als Frau und gläubige Katholikin im 21. Jahrhundert erwarte ich von der katholischen Kirche mehr als „nur“ ein Signal, das sich am Ende auch als Feigenblatt herausstellen könnte.

Dazu gehört, sich ernsthaft mit den Reformen in der katholischen Kirche auseinanderzusetzen — der Diskussion Taten folgen zu lassen. Diese Erwartung teile ich mit vielen anderen in den Gemeinden, die versuchen in ihrer ehrenamtlichen Arbeit Kirche zu leben: einen Ort der Begegnung, der Spiritualität und Gemeinschaft zu schaffen.

Kirchenaustritte sind Symptom einer „Vertuschungspolitik“ im Umgang mit Missbrauchsskandalen

Viele Katholik*innen, auch streng Gläubige haben ihr Vertrauen in eine Kirche verloren, die das Evangelium predigt, aber nicht lebt. Der steile Anstieg der Kirchenaustritte belegt, wie die Gemeinden schrumpfen. Es ist ein Exodus: Sie flüchten vor einer Kirche, die die Aufklärung in den unzähligen Missbrauchskandalen nur schleppend vorantreibt.

Kardinal Wölki ist prominenter Vertreter der Vertuschungspolitik, aber eben nur einer unter viel zu vielen. Die Kirche krankt an ihrer verkrusteten männlichen Macht- und Herrschaftspolitik, die Gefügigkeit verlangt und Obrigkeitshörigkeit einfordert. Sie krankt an Klerikalismus und Machtmissbrauch, in denen Offenheit, Vertrauen und Transparenz keinen Platz haben.

Missbrauchsfälle müssen richtig aufgearbeitet werden

Wie oft wurden Täter gedeckt, Opferaussagen vertuscht, von Priestern gezeugte Kinder verheimlicht? Auch im Fall Wölki haben die Bischöfe die Chance verpasst, klar Farbe zu bekennen — auch wenn Rom die Hand über den Kardinal hält. Was jetzt anstehen müsste ist eine unabhängige Aufarbeitung der Missbrauchsfälle, die strafrechtliche Verfolgung der Täter und das kirchenrechtliche Vorgehen gegen die Vertuscher.

„Nehmen Sie die Betroffenen ernst – anstatt sich selbst als Opfer darzustellen“, forderten unter anderem die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, der Katholische Deutsche Frauenbund sowie die Reformbewegungen „Wir sind Kirche“ und „Maria 2.0“. Doch werden sie wirklich ernst genommen?

Die Kirche muss Frauen endlich nicht nur als günstige Hilfen sehen

Gerade Frauen sind in der katholischen Kirche gerngesehene Helfer, solange sie keine Forderungen stellen oder gar Weiheämter für sich beanspruchen. Aber die Zeiten sind vorbei, in denen Frauen sich aufs Nebengleis schieben lassen, auch in der Kirche. Dafür steht auch Beate Gilles, die Bundesvorsitzende von „IN VIA“ ist, einem Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit.

Ob sie Reformen befördern kann, wird sich zeigen. Doch genau das erwarten jetzt viele Katholik*innen: Ein Bekenntnis für eine offene, lebensnahe, gerechte Kirche, die ihre Schuld bekennt und Verantwortung übernimmt. Dafür muss sie sich radikal erneuern. Tut sie das nicht, wird sie in Deutschland keine Zukunft haben.