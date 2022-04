„Es ist eine digitale Leinwand, auf die quasi jede*r Reddit-Nutzer*in malen kann”, sagt SWR2 Redakteur Max Knieriemen, „jedoch kommt man alleine nicht wirklich weit”. Die Grafik bestehe aus 1000x1000 Kacheln, nur alle fünf Minuten dürfe eine Kachel verändert werden – je Nutzer*in. „Man muss sich mit anderen Nutzer*innen zusammentun”, rät er weiter und blickt dabei auf die Erstausgabe dieses Formats vor fünf Jahren. Damals entstand ein sehr interessantes kollaboratives Projekt mit einer Millionen Teilnehmer*innen.

Eine Million Menschen malen ein Bild – das klingt unmöglich, geht aber zumindest im Internet. Und zwar auf der Plattform Reddit. Auf dieser Seite kann man zu allen möglichen Themen Posten, die von anderen User*innen gewählt oder kommentiert werden können. Was besonders viele Reaktionen erhält, rutscht in der Liste nach oben.

Zum 1. April startet die Forenplattform Reddit ein Netzkunstwerk, ein Experiment, das es so auch schon mal vor fünf Jahren gab.

Max Knieriemen erklärt in „Drei Fragen, drei Antworten“ das Spielprinzip

Kristine Harthauer: Ist r/Place etwa eine Art Aprilscherz?

Max Knieriemen: Ja, wenn man so will. Wobei, das ist kein Scherz im engen Sinn. Es ist eher so eine Art soziales Experiment, Reddit hat das vor fünf Jahren schon mal gemacht. r/Place ist ein digitaler Platz, genauer vielleicht so eine Art digitale Leinwand, auf die man malen kann.

Allerdings nicht alleine, sondern jeder angemeldete Redditor darf da mit malen. Das ist also eine Art Grafik. Die besteht aus genau 1000x1000 kleinen Kacheln, und jede*r Nutzer*in kann diese Kacheln verändern. Dafür gibt es eine Farbpalette von 16 Farben.

Die Regel ist jetzt aber, das jede*r Einzelne nur alle fünf Minuten so eine Karel verändern darf. Man kommt also alleine nicht wirklich weit. Stattdessen kommt man weiter, wenn man sich mit anderen zusammentut. Und dafür ist natürlich eine Plattform wie Reddit, mit ganz unterschiedlichen Interessen, mit Gruppen, die sich da in ihren Subreddits zusammengefunden haben, eine ganz gute Ausgangsbasis.

Hier können Sie r/Place live verfolgen Wenn Sie nicht selbst aktiv ins Geschehen eingreifen möchten, um auf Reddit selbst die Pixel zu platzieren, können Sie auf zahlreichen Streams im Internet das Geschehen rund um die virtuelle Leinwand verfolgen. Oder Sie schauen direkt bei Reddit vorbei und verfolgen, wie die bunten Pixel sich umfärben. Bereits nach wenigen Stunden zeichnet sich ab, dass die ukrainische Flagge ein zentrales Moment im diesjährigen Kunstwerk werden könnte. Neben weiteren Landesflaggen finden sich bereits jetzt prunkvolle Kunstwerke auf r/Place, die jedoch in wenigen Stunden schon wieder Geschichte sein könnten. Auch Teams aus der vergangenen Aktion sind wieder an Bord: 2017 versuchte ein Unterforum von Reddit, eine gesamte Ecke des Gemäldes in blau zu färben. Der Titel: The Blue Corner. Diese ist auch in diesem Jahr deutlich zu erkennen.

Kristine Harthauer: Also die Idee ist, dass sich die Leute in Subreddits koordinieren, um dann eben ihre Bilder auf die große r/Place Leinwand zu bringen. Und was kommt denn da am Ende dabei raus?

Max Knieriemen: Ja, das wird man sehen, was dabei rauskommt. Es gibt ja gewissermaßen Erfahrungswerte von vor fünf Jahren. Und also ich persönlich fand es schon ziemlich spannend zu beobachten.

Man hat da erst die weiße Leinwand, relativ chaotisch ploppen dann paar Punkte in allen möglichen Farben auf und irgendwer versucht einen Penis in der Ecke zu malen. Aber genau irgendwann haben die Leute angefangen, sich in unterschiedlichen Subreddits zu koordinieren. Und da wird es dann auch wirklich interessant.

Man kann wirklich viel Zeit damit verbringen, sich Zeitraffervideos anzugucken von r/Place. Oder besser man geht eben wirklich nah heran, wo man die Details sehen kann. Da entstehen erst bunte Muster, viele Comicfiguren und natürlich vor allem das, was sich in dieser Pixeloptik gut umsetzen lässt.

Ein Detailausschnitt aus der Aktion im Jahr 2017. Reddit

Zwischendurch gibt es alle möglichen Turbulenzen: irgendwelche Anarchos, die wahllos alles schwarz anmalen und auch eine ziemlich riesige Fläche im Regenbogenmuster, die Mona Lisa und einige Nationalflaggen. Und das ist im Ablauf dann schon oft lustig zu beobachten.

Zum Beispiel hat sich da eine deutsche durch eine französische Nationalflagge durchgefressen, und an der Stelle ist dann hinterher ein europäisches Sternenbanner entstanden. Irgendwann auch noch mit Friedenstaube, also r/Place ist durchaus die Art kollaboratives Projekt, die jetzt nicht nur das Schlechteste aus den Leuten rausholt.

Das Zeitraffer-Video der 2017er Edition von r/Place:

Kristine Harthauer: Und ab dem 1. April wird dieses ganze Projekt noch einmal wiederholt. Wer kann denn da alles mitmachen?

Max Knieriemen: Jede*r, mit einem Reddit-Account. Man sieht also, wenn man da in seine Reddit-App geht, ganz oben neben der Suchleiste, dieses kleine pixelige r/Place-Logo, da kann man einfach draufdrücken und darf dann alle 5 Minuten die Farbe von der beliebigen Kachel verändern.

Das ganze Projekt ist jetzt ab jetzt knapp vier Tage freigeschaltet. Das Ende dann in mitteleuropäischer Zeit am 5. April morgens um sechs, und ich persönlich freue mich schon sehr auf die ganzen Zeitraffervideos, die hinterher entstehen werden. Das ist schon ein besonderes Stück Netzkunst.