Rechtsextremismus – Die Schriftstellerin Manja Präkels über das Entstehen rechter Gewalt

Moderation: Frauke Oppenberg

Manja Präkels ist in Zehdenick, einer kleinen Stadt an der Havel, aufgewachsen. Nach dem Mauerfall entstand dort eine äußerst gewalttätige rechtsextreme Szene. Was in der DDR offiziell nicht vorkam, brach in den 90er-Jahren offen aus: Intoleranz gegenüber Andersdenkenden, Nationalismus und Rassismus. Über die Jahre der Kindheit und Jugend in dem vermeintlichen Kleinstadtidyll, das zu einem Ort des Schreckens wurde, über die Umbrüche in den Biografien nach dem Ende der DDR - davon erzählt Manja Präkels in ihrem Debütroman "Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß".