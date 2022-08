Recht und Freiheit über alles – 100 Jahre deutsche Nationalhymne

DiskussionIn den 70er-Jahren explodierte die populäre Musik geradezu. Stars und Pioniere von David Bowie bis Pink Floyd, Stevie Wonder bis Bob Marley, Fleetwood Mac bis Black Sabbath und Can erfanden oder vollendeten schillernden Glam- und ätherischen Progrock, komplexen Soul und klassischen Reggae, eleganten Westcoast-Pop, finsteren Heavy Metal und hypnotischen Krautrock. Was war das für eine Zeit, die diese Goldene Ära ermöglichte? Und was ist davon übriggeblieben? Bernd Lechler diskutiert mit Jens Balzer - Buchautor und Musikkritiker für Die Zeit und Deutschlandradio, Andreas Borcholte - Musikredakteur und Kolumnist beim Spiegel, Birgit Fuß - langjährige Redakteurin der deutschen Ausgabe des Rolling Stone mehr...