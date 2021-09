Recht auf den eigenen Tod? „Gott“ von Ferdinand von Schirach thematisiert die ethische Frage

Soll Richard Gärtner sterben? Oder besser: darf er sterben - nur weil er es sich wünscht? Diese Entscheidung über das Leben des fiktiven Protagonisten in der ARD-Verfilmung von Ferdinand von Schirach Theaterstück „Gott“ wird am Ende an die Zuschauer*innen übergeben. Kulturwissenschaftler Thomas Macho begrüßt im Gespräch in SWR2 am Morgen, dass sich der gesellschaftliche Umgang mit dem Suizid deutlich verändert habe.

„Man kann davon ausgehen, dass Menschen, die immer länger leben und dann eben z. B. das Schicksal, das jetzt in Schirrachs Film der Architekt Gärtner erleidet, auch häufiger erleiden werden, dass hier dann das Bedürfnis besteht, es abzurunden und es sozusagen zu einem guten Ende zu bringen und nicht eben jahrelang im Verfall, in Krankheit, in Leiden verbringen zu müssen", sagt Macho. „Gott" von Ferdinand von Schirach 23.11. 20:15 Uhr im Ersten Die Zustimmung der Deutschen zum assistierten Selbstmord ist - laut Umfragen - ziemlich hoch. Das sei, so Macho Ausdruck einer radikalen Umwertung des Suizids. In seinem Buch „Das Leben nehmen. Suizid in der Moderne", das bei Suhrkamp erschienen ist, plädiert Macho eher für den Begriff Lebensmüdigkeit. Pressestelle Suhrkamp Verlag Das Leben nehmen Suizid in der Moderne Autor Thomas Macho Verlag: Suhrkamp ISBN: 978-3-518-42598-5