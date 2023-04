Rebecca Harms (Grüne) zum Atomausstieg: "Wer nach Frankreich guckt, kann froh sein, dass wir andere Wege gegangen sind"

Morgen werden in Deutschland die letzten drei laufenden Atomkraftwerke abgeschaltet. Für Rebecca Harms von den Grünen ist das ein Grund zur Freude. "Das ist morgen für mich ein bedeutender Tag. In meiner Heimatregion Wendland, wo auch das Atommüll-Endlager Gorleben liegt, haben wir jahrzehntelang auf diesen Tag hingearbeitet", so Harms im SWR Tagesgespräch. Ihr sei schon früh klar gewesen, dass es neben den Protesten und guten Argumenten gegen die Atomkraft auch eine Kraft in den Parlamenten brauche. "Ohne die parlamentarische Bearbeitung des Themas Atomkraft durch die Grünen hätte es wahrscheinlich am Ende nicht gereicht. Die Grünen wurden gebraucht und die Anti-Atom-Bewegung hat die Vorarbeit geleistet", erklärt die Grünen-Politikerin.

Im EU-weiten und weltweiten Vergleich sei Deutschland mit der Entscheidung gegen Atomkraft außerdem nicht so allein, wie es immer dargestellt würde. Viele Länder mit Atomkraft hätten große Probleme. "Wer heute nach Frankreich guckt, kann froh sein, dass wir andere Wege gegangen sind. Die Franzosen fahren ihre Energiewirtschaft gerade in den Konkurs", meint Harms. Nur 30 Länder weltweit würden überhaupt noch Atomkraft nutzen.