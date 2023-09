Reanimation auf den Lehrplan – Notfallmediziner Thomas Iber will Wiederbelebung zum Pflichtstoff machen

Wer einen Herzstillstand erleidet, braucht sofort Hilfe: Wenn innerhalb von drei Minuten Herz-Lungen-Wiederbelebung einsetzt, sind die Überlebenschancen am größten. So schnell kann ein Notfallmediziner wie Thomas Iber aber nie bei einem Patienten sein, auch wenn der Rettungsdienst reibungslos funktioniert.

Zehntausende Todesfälle könnten jährlich vermieden werden, wenn jeder von uns Reanimationsmaßnahmen kennt, trainiert und sofort durchführt.

Weil das in Deutschland noch immer viel zu selten funktioniert, sendet Thomas Iber in seiner Funktion als Klinikleiter seit 2012 im Rahmen der Woche der Wiederbelebung Ärztinnen des Klinikums Mittelbaden an Schulen: Schon die Jüngsten müssen Reanimation lernen, dafür kämpft er.

