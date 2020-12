Menschenfeindlichkeit insgesamt und Antisemitismus im Speziellen würden im Netz immer weiter ansteigen, beobachtet der Blogger und Autor Sascha Lobo. In SWR2 weist er darauf hin, dass Judenhass in der Gesellschaft schon immer präsent gewesen sei — es sich also um kein reines Netzphänomen handele. Durch die digitale Vernetzung im Internet verbreite er sich aber leichter und schneller.

Bestimmte Narrative im Netz würden es ermöglichen, dass User*innen unwissentlich antisemitische Botschaften weitertragen — etwa über die Begriffe „Globalisten“ oder „Finanzelite“. Hinter diesen Codewörtern stünden antisemitische Verschwörungstheorien. Digitaler Anne Frak Tag 2020 Im Rahmen des Anne Frank Tages 2020 veranstaltet die Bundesstiftung Anne Frank mehrere digitale Veranstaltungen, dazu gehört auch eine Podiumsdiskussion zum Thema „Antisemitismus im Netz“ mit Sascha Lobo, die Sie am 15. Juni ab 19:30 Uhr im Livestream verfolgen können. Der Anne Frank-Tag findet jedes Jahr am 12. Juni statt und erinnert an den Geburtstag des jüdischen Mädchens Anne Frank, das von den Nazis ermordert wurde und posthum durch ihr Tagebuch Bekanntheit erlangte. Aufgrund der Corona-Krise findet der Gedenktag in diesem Jahr im Netz statt, und zwar am 15. und 16. Juni. Das Programm finden Sie hier.