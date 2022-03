Reaktionen aus der Kultur auf den Krieg in der Ukraine

Russlands Krieg gegen die Ukraine erschüttert die westliche Welt. Auch die internationale Kulturszene reagiert. Einige Künstler*innen und Institutionen bekunden ihre Solidarität mit der Ukraine. Der russische Dirigent Valery Gergiev verliert zahlreiche Aufträge und seinen Posten als Chefdirigent der Münchner Philharmoniker.

11:56 Uhr Land Baden-Württemberg richtet Kontaktstelle für Künstler*innen ein Für ukrainische Künstler*innen und baden-württembergische

Kultureinrichtungen hat das Land Baden-Württemberg eine Kontaktstelle eingerichtet. Ziel sei es, geflüchteten Künstler*innen und ihren Familien schnell zu helfen. „Denkbar ist, dass baden-württembergische Kultureinrichtungen dabei helfen, Unterkünfte zu vermitteln oder gemeinsame künstlerische Projekte starten“, teilte das Land am Mittwoch, 2. März, mit. Kultureinrichtungen werden auch aufgefordert, Vorschläge für Hilfsaktionen zu machen und wie die Politik dabei helfen kann.

10:59 Uhr Filmfestspiele Cannes schließen russische Delegationen aus Die Internationalen Filmfestspiele von Cannes schließen die russischen Delegationen vorerst von der Teilnahme am Festival im Mai aus. Dies gelte, solange der Angriff Russlands nicht unter Bedingungen eingestellt werde, die das ukrainische Volk zufrieden stellten, teilte die Festivalleitung am 1. März mit. Das treffe auch für Einrichtungen zu, die mit der russischen Regierung in Verbindung stünden, heißt es in der Erklärung. Das Filmfestival findet dieses Jahr vom 17. bis 28. Mai statt.

20:00 Uhr Deniz Yücel unterstreicht Bedeutung von Autoren-Protest Der Journalist Deniz Yücel ist seit Oktober 2021 Präsident des PEN-Zentrums. PEN steht für Poets, Essayists, Novelists. dpa Bildfunk picture alliance/Michael Kappeler/dpa Der Präsident des deutschen PEN-Zentrums, Deniz Yücel, hat die Bedeutung des von über 1.000 Autorinnen und Autoren unterzeichneten Offenen Briefes zu Solidarität mit der Ukraine unterstrichen. Er denke, dass das Wort von Schriftsteller*innen „über Ländergrenzen hinweg ein gewisses Gewicht hat im Sinne einer weltweiten Öffentlichkeit“, so Yücel. Insgesamt denke er nicht, dass dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die Öffentlichkeit im Westen völlig egal sei. Gemeinsam mit dem PEN International haben über tausend Autor*innen einen Brief veröffentlicht, in der sie den Krieg in der Ukraine als sinnloses Blutvergießen verurteilen, ein Ende der militärischen Handlungen und gewaltstiftenden Propaganda fordern und allen Ukrainer*innen ihre Anteilnahme und ungebrochene Solidarität aussprechen. Am 28. Februar hatten sich mehr als 1.000 Autorinnen und Autoren -

darunter Literaturnobelpreisträger und zahlreiche international bekannte Schriftsteller - in einem Offenen Brief mit der Ukraine solidarisiert.

14:23 Uhr Anna Netrebko sagt alle Konzerte der kommenden Monate ab Anna Netrebko und ihr Ehemann, Yusif Eyvazov. Pressestelle Julian Hargreaves Die russische Opernsängerin Anna Netrebko hat alle Konzerte für die kommenden Monate abgesagt. „Nach reiflicher Überlegung habe ich die äußerst schwierige Entscheidung getroffen, mich bis auf Weiteres aus dem Konzertleben zurückzuziehen“, ließ die Starsopranistin über den Veranstalter River Concerts am 1. März mitteilen. „Es ist nicht die richtige Zeit für mich aufzutreten und zu musizieren“, heißt es in dem Statement weiter. Das für den 2. März in der Hamburger Elbphilharmonie geplante Konzert mit ihrem Ehemann Yusif Eyvazov wurde dabei verschoben. Nach ihrer Absage postete sie bei Instagram ein älteres Bild mit Valery Gergiev kommentarlos. Zweifel an Netrebkos Stellungnahme Zuvor war die Sängerin immer mehr unter Druck geraten: Die Bayerische Staatsoper hatte die bestehenden Engagements mit ihr annulliert wegen „fehlender ausreichender Distanzierung“ zu Wladimir Putin. Auch Benedikt Stampa, Intendant des Festspielhauses Baden-Baden, reichte Netrebkos Statement nicht aus, sagte er in SWR2. Netrebko hatte am 27. Februar ein Statement veröffentlicht und sich gegen den Ukraine-Krieg positioniert. Netrebko wandte sich gleichzeitig dagegen, „Künstler oder irgendeine öffentliche Person zu zwingen, ihre politischen Ansichten öffentlich zu machen und ihr Vaterland zu beschimpfen“. „Ich bin keine politische Person“, erklärte die Sängerin. Schon gestern (28. Februar) sagte Netrebko ihre Auftritte an der Mailänder Scala ab, nachdem Gergiev das Dirigat der Oper „Pique Dame“ dort entzogen wurde. In einer Instagram-Story stellte sie klar, ihre Absage sei nicht aus gesundheitlichen Gründen geschehen.

10:03 Uhr München entlässt Valeri Gergiev als Chefdirigenten der Philharmoniker wegen Putin-Nähe Valery Gergiev hat 2014 öffentlich Putins Annexion der Krim unterstützt. imago images IMAGO / ITAR-TASS Die Stadt München entlässt den Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker, Valeri Gergiev, weil er sich nicht vom russischen Einmarsch in die Ukraine distanziert hat. Gergiev habe sich trotz der Aufforderung, „sich eindeutig und unmissverständlich von dem brutalen Angriffskrieg zu distanzieren, den Putin gegen die Ukraine und nun insbesondere auch gegen unsere Partnerstadt Kiew führt“, nicht geäußert, erklärte der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Dienstag. Reiter hatte Gergiev, der seit der Spielzeit 2015/2016 Chefdirigent der Philharmoniker ist, ein Ultimatum bis Montag, 28. Februar, gestellt. „Der Rauswurf kommt zu spät“ – Kommentar zur Kündigung in München

8:20 Uhr Olaf Zimmermann, Deutscher Kulturrat: „Kulturaustausch jetzt nicht abbrechen lassen!“ Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats Olaf Zimmermann sieht den Kulturbetrieb während des Krieges in der Ukraine in besonderem Maß gefordert: „Man darf den Kulturaustausch nicht abbrechen lassen jetzt in dieser Krise“, sagte Zimmermann im SWR2-Gespräch. Vielmehr müsse sich der Kulturbetrieb der Verantwortung stellen: „Das heißt, so viel internationale Kunst zu zeigen wie irgend möglich - aus der Ukraine, aus Russland, aus allen Ländern dieser Welt.“ Es gebe seit vielen Jahren einen kulturellen Austausch; Künstlerinnen und Künstler aus Ländern wie Russland und der Ukraine kämen nach Deutschland, zeigten immer wieder hier ihre Kunst. Weiterhin gebe es viele Kontakte zum Beispiel über die Goethe-Institute in den Osten. „Es wird jetzt darauf ankommen, ob wir das alles aufrecht erhalten können, trotz der harten Stimmung“, so Zimmermann. Natürlich sei der Austausch speziell mit der Ukraine wichtig, sagte Zimmermann, „aber wir müssen auch mit Russland reden, dazu gibt es gar keine Alternative.“ Strukturen im Kulturbereich, bei denen Russland eine Rolle spielt, wolle man gezielt auf den Prüfstand stellen, wie etwa die Schirmherrschaft Wladimir Putins bei der Ausstellung „Diversity United“ auf dem Berliner Tempelhof-Gelände. Gespräch mit Olaf Zimmermann hören: Audio herunterladen (7,4 MB | MP3)

12:01 Uhr Claudia Roth spricht sich für mehr ukrainische Kunst und Kultur aus „(...) zeigt mehr von allen Kulturen aus allen Ländern, in denen die Demokratie bedroht ist, helfen Sie und arbeiten Sie zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus diesen Ländern.“, so Claudia Roth, Bündnis 90/Die Grünen. imago images IMAGO / Bernd Elmenthaler Mit einem Plädoyer für mehr ukrainische Kunst und Kultur hat sich Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Sonntag, den 27. Februar, an Museen, Theater und andere Institutionen in Deutschland gewandt. „Zeigt mehr ukrainische Kunst und Kultur“, so die Grünen-Politikerin. Gleichzeitig bat Roth, „zeigt aber auch russische Kunst und Kultur – viele Menschen in Russland erheben gerade ihre Stimme, verurteilen den Angriff auf die Ukraine. Zeigt belarussische Kultur – die Menschen dort haben so sehr für die Demokratie gekämpft und müssen gerade erleben, wie aus ihrem Land die Ukraine überfallen wird“. Wenn wir die Erzählungen und Bilder, die Töne und die Träume der anderen Nationen fühlen und sehen, dann werden wir besser begreifen, dass wir alle dasselbe Ziel haben. Akteure aus der Kultur planen indes Benefizkonzerte In der Zwischenzeit plant der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV), ein Wirtschaftsverband der Branche für über 500 Agenturen, Tournee- und Konzertveranstalter, ein Benefizkonzert für die Ukraine. Dessen Einnahmen sollen dem Internationalen Hilfsfonds für Kultur und Bildung gespendet werden. Auch der Geiger Daniel Hope will am Mittwoch den 2. März ein Konzert mit dem ukrainischen Pianisten Alexey Botvinov in der Dresdner Frauenkirche geben. Nach Angaben der Stiftung Frauenkirche konnte Botvinov noch rechtzeitig aus seiner Geburtsstadt Odessa vor dem Krieg entkommen und will sich nun mit Mitteln der Kunst für sein Heimatland einsetzen.

22:00 Uhr Münchner Künstleragentur trennt sich von Gergiev Der russische Dirigent Valeri Gergiev muss künftig ohne die Dienste seiner in München ansässigen Künstleragentur auskommen. Der Agenturchef Marcus Felsner bezeichnete Gergiev als „den größten lebenden Dirigenten und einen außerordentlichen Menschen mit einem tiefen Sinn für Anstand“. Doch wolle oder könne dieser seine langgehegte Unterstützung für ein Regime, das derartige Verbrechen verübt hat, nicht aufkündigen, kritisierte der Felsner. „Im Lichte des kriminellen Kriegs, den das russische Regime gegen die demokratische und unabhängige Nation der Ukraine, und gegen die offene europäische Gesellschaft als Ganzes führt, ist es für uns unmöglich und eindeutig unerwünscht geworden, die Interessen von Maestro Gergijew zu vertreten.“, so Felsner.

10:00 Uhr Opernstar Anna Netrebko äußert sich zum Ukraine-Krieg Anna Netrebko und ihr Ehemann Yusif Eyvazov veröffentlichten eine fast wortgleiche Erklärung auf Instagram Pressestelle Tim Osipov Nachdem ihr Auftritt im dänischen Aarhus am 25. Februar abgesagt wurde, äußerte sich die russische Sopranistin Anna Netrebko (50) am Sonntag (27. Februar) öffentlich zur russischen Invasion in die Ukraine. Sie sei gegen diesen Krieg, schrieb die weltberühmte Operndiva in einer Erklärung auf Instagram. „Ich bin eine Russin und liebe mein Land, aber ich habe viele Freunde in der Ukraine, und der Schmerz und das Leid brechen mir das Herz. Ich möchte, dass dieser Krieg aufhört und die Menschen in Frieden leben können. Das erhoffe ich mir und dafür bete ich.“ Netrebko wandte sich zugleich dagegen, „Künstler oder irgendeine öffentliche Person zu zwingen, ihre politischen Ansichten öffentlich zu machen und ihr Vaterland zu beschimpfen“. Dies sollte eine freie Entscheidung sein. „Ich bin keine politische Person“, erklärte Netrebko. „Ich bin Künstlerin und mein Ziel ist es, über politische Unterschiede hinweg zu vereinen.“ Netrebko und das russische Regime Netrebko hatte sich schon in 2014 gemeinsam mit dem Separatistenführer Oleg Zarjow vor der Flagge des international nicht anerkannten Staates „Neurussland“ ablichten lassen und dafür Kritik bekommen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Stringer Im vergangenen Jahr hatte die russisch-österreichische Staatsbürgerin mit einer großen Gala im Kremlpalast in Moskau ihren 50. Geburtstag gefeiert. Bei dem vierstündigen Konzert verlas Kremlsprecher Dmitri Peskow Glückwünsche für Netrebko, die ihn schon bei der Präsidentenwahl unterstützte und bezeichnete sie als „offenen, bezaubernden und gutherzigen Menschen mit einem lebensbejahenden Charakter und einer klaren Position als Bürgerin“.