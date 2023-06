Reaktionen auf Draglesung in München und Stimmen zum Tod von Cormac McCarthy

Robert Western, ein hochintelligenter Physiker, arbeitet jetzt als professioneller Taucher und nicht von ungefähr beginnt der Roman „ Der Passagier“ von Cormac McCarthy in einer Welt unter Wasser, nämlich beim Versuch ein abgestürztes Flugzeug zu bergen. Das ist nicht alles, denn noch eine Parallelgeschichte wird erzählt, in einer Psychiatrie, in der Realität und Halluzination miteinander verschmelzen. Die Unterscheidung zwischen Leben und Tod spielt im Roman gar keine Rolle mehr, man spricht mit Verstorbenen genauso wie mit Lebenden: Man bewegt sich wie in einer Traumlandschaft.

Der neue Roman von McCarthy bietet also sehr viel: ein bisschen Krimi, ein bisschen Dialogroman, ein bisschen Kammerspiel, aber auch ein philosophisches Traktat über die Abgründe des Menschseins, genauso wie über die Entwicklung physikalischer Theorien.