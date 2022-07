Raus aus dem Schattendasein – Der Rom Radoslav Ganev 

Moderation: Viktoria Merkulova

Mit neun Jahren kommt Radoslav Ganev mit seiner Mutter nach Deutschland, sie sind Roma. Aber das soll keiner wissen und lange bleibt das so. Als gebürtiger Bulgare und eingebürgerter Deutscher macht Radoslav Ganev Abitur in Trier, studiert Politikwissenschaft in Bamberg und arbeitet im sozialen Bereich in München. Mit über dreißig Jahren entschließt er sich, seine ethnische Herkunft nicht mehr länger zu verschweigen. Ein mutiger Schritt. Auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat festgestellt, dass sich ein Drittel der deutschen Bevölkerung keine Sinti und Roma als Nachbarn wünscht. Ganevs Anliegen: Sinti und Roma sollen sichtbar werden in unserer Gesellschaft, damit ein anderes Bild von ihnen entsteht. Dafür hat er das Netzwerk "Romanity" gegründet und den Studierendenverband der Sinti und Roma in Deutschland. (SWR 2021)