Raus aus Afghanistan – Kein Verlass auf den Westen?

Komplett sei er noch nicht aus der „Anderswelt“ aufgetaucht, denn es gäbe noch das ein oder andere, von dem er nicht loskomme, sagt der Journalist Hans Demmel. Die „Anderswelt“, das sind die Publikationen von rechten Medien.

Demmel wollte herausfinden, was es mit einem macht, wenn man sich nur einseitig informiert und Verschwörungsmythen und Fake News in rechten Medien konsumiert. Er hat einen Selbstversuch gestartet und mit seinem Kollegen Friedrich Küppersbusch ein Buch darüber geschrieben. Die Erfahrung, die er vor allem gemacht hat: „Wenn Sie in diese Welt eintauchen, tauchen Sie in ein Dunkel ein“. Wenn man diese falschen Nachrichten ununterbrochen höre, aber wisse, dass das alles nicht stimmt, löse das tiefe Ängste und Verstimmungen aus, so Hans Demmel. mehr...