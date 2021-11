Rap voll Hoffnung – Jugendliche nähern sich Philosophie von Ernst Bloch

„Das Prinzip Hoffnung“ heißt das Hauptwerk des aus Ludwigshafen stammenden Philosophen Ernst Bloch. Darin setzt sich Bloch mit der so genannten konkreten Utopie auseinander. Das Ernst Bloch Zentrum in Ludwigshafen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Blochs Gedanken lebendig zu halten und sie Menschen zu vermitteln, die bisher wenig mit Philosophie in Kontakt gekommen sind. Bei einem Rap-Workshop haben Berufsschüler sich nun mit dem Begriff Hoffnung auseinandergesetzt und ihre ganz eigenen Gedanken dazu in Worte gefasst.

Authenzität mit Rapagogen

Am Anfang ist da nur der Rhythmus. Welchen Beat ihr Rap am Ende haben soll, mussten die rund 25 Berufsschüler*innen per Abstimmung entscheiden. Dann hat Pamela Pachl vom Blochzentrum sie kurz und knapp mit den Gedanken von Ernst Bloch zum Thema Hoffnung vertraut gemacht.

„Wichtig ist uns dabei, nicht: man liest ein Buch im Stillen, man versteht die Sprache nicht, das sind oft die Vorurteile, die die Jugendlichen haben. Dass wir das ein bisschen aufbrechen und die dort abholen, wo sie stehen. Dass wir deren Sprache sprechen und mit diesem Format versuchen aufzuzeigen, wieviel einem Philosophie im Leben eigentlich geben kann. Gerade auch Jugendlichen“, so Pachl.

Das Zauberwort lautet Authentizität. Deshalb hat sich das Blochzentrum zur Unterstützung so genannte Rapagogen mit ins Boot geholt, also rappende Pädagog*innen, die Bildung und Sozialarbeit mit Hip Hop kombinieren.

Mit dem Begriff „Hoffnung“ können alle etwas anfangen

Einer der Rapagogen ist Andreas Heinrich: „Unsere Arbeit funktioniert so, dass wir mit den Jugendlichen über Rap in Kontakt kommen. Das ist ein Thema, was wir teilen können und das ist was, wo sich Menschen öffnen können, irgendwas zum Ausdruck bringen können und gerade Gefühle zur Sprache bringen können. Dann können wir gut mit der Sprache arbeiten. Ich will mir jetzt auch nicht rausnehmen zu sagen, dass sie danach Ernst Bloch-interessiert sind oder Philosophie-interessiert sind, aber es ist was, worüber man reden kann.“

Drei Stunden dauert der Workshop insgesamt. Am Ende sollen mehrere Strophen zum Thema Hoffnung entstehen. Die Schüler*innen sind angehende Immobilienkaufleute, viel Kontakt zu der Philosophie Ernst Blochs hatten sie vor dem Workshop nicht, sagen Schülerin Angela und Schüler Joshua. Und auch selbst gerappt haben sie vorher noch nie. Mit dem Thema Hoffnung konnten sie aber sofort etwas anfangen.

Pamela Pachl vom Blochzentrum ist froh, dass das Konzept vom Programm „junge Blochianer“ aufgeht; der Rap-Workshop ist ein Teil davon. Es gab auch schon Veranstaltungen, bei denen sich Kinder und Jugendliche per Graffiti oder Handyvideos an Ernst Bloch angenähert haben.