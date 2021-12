Rafik Schami, Schriftsteller, Träger der Carl-Zuckmayer-Medaille 2022

Im Gespräch mit Leonie Berger

"Ich erzähle nicht orientalisch, ich erzähle rafik-schamisch", hat Rafik Schami selbst einmal über seinen Stil gesagt. Ein treffender Ausdruck dafür, wie er die deutsche Sprache um Elemente der Erzähltradition aus seiner Heimat Syrien bereichert hat. In seinen Romanen, Kinderbüchern, Erzählungen und Essays vermittelt er ein facettenreiches Bild von Syrien, aber auch davon, was es bedeutet, als Exilschriftsteller in Deutschland eine neue Heimat zu finden. Immer dabei: Eine gute Prise Humor. Denn, so sagt Rafik Schami: "Humor und Geduld sind Kamele, auf denen man jede Wüste durchqueren kann."