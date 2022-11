Radiokunst vom Feinsten – die ARD-Hörspieltage 2022 im ZKM Karlsruhe

Mehr behalten vom eigenen Geld aus dem Minijob, wenn man trotz staatlicher Unterstützung etwas dazu verdient – das soll das neue Bürgergeld im Entwurf der Ampelkoalition erreichen. „Ich könnte mir vorstellen dass das Stellen dieser finanziellen Anreize wirkungsvoller ist, als die Drohungen, wie wir sie bei HartzIV kannten“, sagt Wirtschaftsexperte Ralph Bollmann.

Dass die CDU das Bürgergeld verhindern wolle, könne Bollmann verstehen: „In einer Zeit, in der es für die Opposition gelte, wichtige Entscheidungen der Regierung staatstragend mit zu befürworten, ist man natürlich auf der Suche nach Themen, bei denen man sich profilieren könne.“

Die Bundesländer sind Merz schon einmal in die Parade gefahren

Allerdings dürfe man sich nicht zu sicher sein, dass die Drohung, die Bundesländer könnten das Bürgergeld im Bundesrat aufhalten, auch wirklich in die Tat umzusetzen sei. „Ich weiß nicht, ob Friedrich Merz sich da nicht verkalkuliert und nicht aus seiner eigenen Geschichte gelernt hat“, so Bollmann, „er hat schon einmal versucht die große Steuerreform von Gerhard Schröder im Bundesrat zu kassieren und musste dann kurz vor der Abstimmung feststellen, dass mehrere Bundesländer sich von der Regierung haben „bestechen“ lassen. Und das wäre auch jetzt denkbar.“ mehr...