Seit Freitag geht ohne ihn in Italien fast nichts mehr: Der Impfnachweis per Greenpass ist Voraussetzung für den Eintritt in Museen, archäologischen Stätten und Sehenswürdigkeiten. Aber der Greenpass stößt nicht nur auf Zustimmung: Viele Museumsdirektoren und Kulturschaffende finden die Vorgaben zu umständlich. Man habe ohnehin schon strenge Einlassbeschränkungen, so dass sich nur wenige Menschen gleichzeitig in den Ausstellungsräumen aufhalten, sagt beispielsweise die Direktorin der Casa di Goethe in Rom. Und ein weiteres Problem trifft insbesondere die Sommertouristen: Deren Impfnachweise werden möglicherweise nicht akzeptiert, weil sie oft nicht als EU-Greenpass vorliegen. Wer den nicht vorzeigen kann, muss weiterhin einen Schnelltest machen – trotz vieler Angebote nach wie vor ein zeit- und nervenraubendes Prozedere. Dahinter stecke auch eine gewisse Kulturfeindlichkeit, befürchtet Reiseführerin Eva Klausen. Zumindest aber zeuge der Greenpass-Zwang von Unkenntnis. Denn die Kulturinstitutionen seien zu unterschiedlich, um überall pauschal die gleichen Regelungen einzuführen. mehr...