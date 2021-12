Querdenker auf Telegram: Staatsfeindlichkeit und Online-Radikalisierung

Demonstrationen in verschiedenen Städten, mehr als 1000 Menschen in Reutlingen, teilweise kam es auch zu Auseinandersetzungen mit der Polizei – und die Bundesinnenminister Nancy Faeser warnt vor einer Radikalisierung bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen – „Die Gewaltbereitschaft nimmt zu“, hatte Faeser am Sonntag auf Twitter geschrieben. Bedrohungen und Einschüchterungen seien völlig inakzeptabel, so Faeser weiter.

Auch in den gedruckten Zeitungen und in den sozialen Medien wird über die Corona-Maßnahmen gestritten. Mit unterschiedlichen Sichtweisen – wie kann die Gesellschaft da wieder zusammenkommen? mehr...