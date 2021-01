Xavier Naidoo ist Anhänger von QAnon

Der Sänger Xavier Naidoo gehört zu denen, die an Unsinn glauben wollen. An eine Weltverschwörung, einen geheimen Plan, der in den USA angeblich aufgedeckt wurde.

Unter Tränen wandte sich Xavier Naidoo im Frühjahr 2020 an 10.000 Abonnenten in seiner Handy-Chat Gruppe. Er weinte um Kinder, die angeblich in unterirdischen Kellern gefoltert würden. Aus ihrem Blut werde ein Wirkstoff gewonnen. Genau so erzählt man es sich in der Verschwörungslegenden von QAnon. Verantwortlich für dieses angeblich monströse Verbrechen sei eine Geheimregierung, die ausgerechnet von den Gegnern des US-Präsidenten Donald Trump gesteuert werde. Eine Legende, die gegen das vermeintliche Establishment in der Politik gerichtet ist und die sich überwiegend über Online-Kanäle verbreitet.