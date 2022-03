Putins Strippenzieher – Russlands langer Arm in Deutschland

„Die gleichen Bilder von dem Krieg in Syrien haben sich am 24. Februar wiederholt, als ich gesehen habe, wie Militärflugzeuge Gebäude in der Ukraine angegriffen“, sagt Tareq Alaows. 2015 hat er es gerade noch geschafft, vor dem russischen Militäreinsatz aus seiner syrischen Heimat zu fliehen. Heute ist er Rechtsberater für geflüchtete Menschen in Berlin. mehr...