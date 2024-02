Die Themen: Lage in Transnistrien ++ Nawalnaja spricht im Europaparlament ++ Lage an der israelisch-libanesischen Grenze ++ EU-Lieferkettengesetz fällt erneut bei Abstimmung durch ++ EFI-Jahresgutachten ++ BW Sozialausschuss: Landtag debattiert über Faulen Pelz in Heidelberg