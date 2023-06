Punk, Hardcore und Ballade – Der Rügener Musiker Friedemann bringt Gegensätze zusammen

Friedemann Hinz wird 1975 in Bergen auf Rügen geboren. Er wächst in einer christlich geprägten Familie auf und erlebt Ausgrenzung. In der unsicheren Wendezeit findet der Teenager zur Musik als Ventil und Ausdrucksmittel: In Hardcore Punk-Bands spielt er Gitarre, Schlagzeug und singt.

Er erlebt, wie Familie und Freunde im neuen System Pleite gehen und macht sich seine Vielfalt zur Lebensgrundlage. Heute ist er Heilpädagoge, Ofenbauer, Landwirt und Tätowierer, er spielt und schreibt Songs für seine Band COR und tourt solo im deutschsprachigen Raum. Sein Anliegen ist, Menschen Kraft zu geben.

Zur Homepage von Friedemann Hinz

Musiktitel

Nichts können

Friedemann

CD: Nichts können



Kauft nicht bei Amazon

Friedemann

CD: Naiß



Ich Liebe Es Zu Wandern

Friedemann

CD: Naiß



Lampedusa Blues

COR

CD: Ox Compilation #122



Möglichkeiten

Friedemann

CD: Wer Hören Will Muss Schweigen