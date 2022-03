Prophet und Provokateur – Wie unbequem ist Pasolini heute?

Der Krieg in der Ukraine greift auch in das Leben der Ungarn ein – und womöglich auch in die politische Zukunft des Landes. Der Kampf um die Regierung und der Krieg jenseits der Grenze beeinflusst bereits den Wahlkampf. Aber ist das Volk bereit, in Zeiten der Not den starken Mann an der Spitze abzuwählen und das Abenteuer eines Neuanfangs zu wagen? Thomas Ihm diskutiert mit Dr. Gerhard Papke - Vorsitzender der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft, Cathrin Kahlweit - Süddeutsche Zeitung, Daniel Freund - Europaabgeordneter, die Grünen mehr...