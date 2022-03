Propaganda im Ukraine-Krieg | 25.2.2022

Vielleicht erinnern Sie sich ja – vor etwa zehn Jahren da wurde den sozialen Medien eine demokratiefördernde Rolle zugeschrieben, jede und jeder kann mitdiskutieren und die Welt wird zu einem besseren Ort. Das ist lange her – und auch im Ukraine-Krieg ist Social Media ein Ort, an dem dieser Krieg stattfindet. Auch mitten in Deutschland – so auf Twitter der Chefredakteur der Frankfurter Rundschau: „Unser Community-Team meldet, dass Pro-Putin-Trolle und Bots die Kommentarspalten unserer Auftritte in den sozialen Medien überschwemmen. Da z.B. Facebook ein Löschlimit von 10.000 Kommentaren pro Tag hat, können wir dem massiven Angriff nicht mehr Herr werden.“

Was der Chefredakteur der „Frankfurter Rundschau“ @fr berichtet: https://t.co/Ey2avk1USL

Aber auch im realen Krieg – in der Ukraine selbst – ist die Lage für Berichterstattung unübersichtlich: „Momentan wissen wir nicht einmal, wo die Front verläuft“, so zitiert der Tagesspiegel den ZDF-Korrespondenten Axel Storm. „War es zuvor schon schwierig, aus der Konfliktregion verlässliche Informationen zu erhalten, ist eine objektive Informationsbeschaffung nun noch schwieriger geworden.“ Storm musste seine Reportage in Kiew abbrechen, schreibt der Tagesspiegel, sein Team und er seien nun auf der Suche nach einem sicheren Standort – „von dem aus man berichten und Kontakt zu den Quellen aufbauen könne.“ Die Redaktion der Tagesschau in Hamburg hingegen versucht das Bild-Material, das sie erhalten, einzuordnen, schreibt die Zeitung und zitiert einen Redakteur: „`Das sind alles Bilder, die wir so bekommen und nicht verifizieren können´ - Bilder vom offenbar beschossenen Luftwaffenstützpunkt in Mariupol oder Aufnahmen von Plattenbau-Häusern in Charkiw, deren Fensterscheiben zerbrochen wurden – oder von einem Raketentreffer in Kiew.“

Der Tagesspiegel hat auch mit einer Redaktion gesprochen, die weniger Bedenken bei der Verifizierung hat. ZITAT: „Der russische Propaganda-Sender RT (…) zeigt nach dem Beginn der „Speziellen Militäroperation“ und den „Hilferufen“ aus Donezk und Luhansk Bilder von Gebäuden, die angeblich von ukrainischer Seite zerstört wurden. Über die Authentizität der verwendeten Bilder macht der russische Staatssender keine Angaben. Das Einzige, was RT nicht verifizieren könne, seien die Angaben des ukrainischen Präsidenten, wonach bereits 50 Ukrainer durch die russische Aggression ums Leben gekommen seien.“

In der Süddeutschen Zeitung schreibt Jagoda Marinic über die Rolle der Propaganda im Krieg – und sie verweist auf die Bedeutung, die gerade die westliche Öffentlichkeit für die Menschen in Kriegsregionen selbst habe: „Die Menschen in Kriegsregionen beobachten den Westen sehr genau: Sehen sie uns? Sehen sie unser Elend? Sind wir für sie Menschen, deren Leben zählt?(Artikel hinter Paywall) Sarajevo wurde vor den Augen des Westens jahrelang belagert und beschossen. Der Genozid in Srebrenica geschah vor den Augen der Weltgemeinschaft. (…) Autoritäre Kräfte arbeiten seit Jahrzehnten daran, Europas Werteordnung auch durch Desinformation auszuhebeln. Der neue Krieg um die Ukraine ist nicht nur ein Angriff auf die Sicherheitsordnung Europas, er ist Ergebnis eines Kampfes gegen europäische Werte, der zu lange unterschätzt wurde.“ Und weiter schreibt Jagoda Marinic in der SZ: „Naivität ist in Zeiten wie diesen tödlich. Gleichgültigkeit wäre es auch.“