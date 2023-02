Pro Asyl: Unterbringungsproblem von Flüchtlingen ist hausgemacht

Nach dem Flüchtlingsgipfel bei Bundesinnenministerin Faeser in Berlin sieht die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl wenig Bewegung, vor allem, was die Unterbringung von Geflüchteten angeht. Tareq Alaows, der flüchtlingspolitische Sprecher von Pro Asyl, sagte im SWR2 Tagesgespräch: "Unsere Forderungen bestehen weiter: Wir habe gesetzliche Regelungen, die nicht genutzt werden. Eine davon ist die Befreiung von der Wohnpflicht in Erstaufnahme-Einrichtungen, was mehr Kapazitäten in den Einrichtungen schaffen würde." Alaows kritisierte, dass immer wieder der Umzug von Geflüchteten nicht genehmigt werde, auch wenn ihnen privater Wohnraum zur Verfügung stehe. Solche Berichte bekomme Pro Asyl vor allem aus Brandenburg. Alaows bezeichnete diese Ablehnungen als "willkürlich". In der Begründung heiße es häufig, "die Bewilligung des Antrags beruht auf einer Ermessensentscheidung, und von daher gibt es keine Pflicht, diese Anträge zu bewilligen." Die "Unterbringungskrise" ist aus Alaows‘ Sicht "hausgemacht" und besteht nicht erst seit Anfang 2022, sondern schon Jahre. Der fehlende soziale Wohnraum verschärfe die Situation und sei ein gesamtgesellschaftliches Problem. "Dieses Problem jetzt auf die Unterbringung geflüchteter Menschen zu reduzieren, sehen wir als eine ausgrenzende Debatte zur Stimmungsmache", so Alaows. Deshalb fordert Pro Asyl "mehr Bau von sozialem Wohnraum (..) und Aufbau von nachhaltigen Strukturen, die die Aufnahme von Menschen ermöglichen."