Post vom Amt – Reentje Streuter hilft armen Menschen im Kampf mit der Bürokratie

Reentje Streuter hat Jura studiert, sitzt momentan am 2. Staatsexamen und ist Rechtsreferendar am Landgericht Köln. In seiner Freizeit unterstützt er ehrenamtlich Arme, Obdachlose, Flüchtlinge und andere Menschen, die von der Bürokratie hoffnungslos überfordert sind, weil sie die Behördenbriefe nicht verstehen.

Es kann passieren, so der Jurist, dass er und Teamkolleginnen zwei Stunden über einem Amtsschreiben brüten, dessen eigentlicher Adressat nicht einmal Deutsch spricht. Wie kann das sein? Ein Gespräch über soziales Engagement, entmündigte Bürger und den Sinn oder Unsinn der Sprache, mit der sich Behörden hierzulande an die Menschen wenden.

