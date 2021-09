Pose vermeintlicher Helden: Wie sich die Eindringlinge im US-Kapitol selbst inszenieren

„Camp Auschwitz“, „Civil War 6.1.2021“, Hörnermaske und Verschwörungsglaube: Millionenfach wurden weltweit die Bilder der Menschen geteilt, die am 6. Januar das Kapitol in Washington gestürmt haben. In der Selbstinszenierung der gewälttigen Eindringlinge zeigten sich Elemente der verschwörungstheoretischen QAnon-Welt, Vorstellungen von der Überlegenheit der weißen Rasse und auch antisemitische Motive, so der Münchner Kulturwissenschaftler und Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich in SWR2.

Sendung am Do. , 7.1.2021 18:40 Uhr, SWR2 Kultur aktuell, SWR2