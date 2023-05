Politikforscher Eith: Kretschmann hat seine Rolle als Landesvater gefunden

Zum 75. Geburtstag des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann hat der Politikwissenschaftler Ulrich Eith von der Universität Freiburg auf die Anpassungsfähigkeit des Grünen-Politikers hingewiesen. Im SWR Tagesgespräch sagte Eith, Kretschmann habe einen eigenen Stil entwickelt: "Er passt in vielerlei Hinsicht zu diesem Land." Eith nennt in diesem Zusammenhang Kretschmanns religiöse Bindung und sein Wertekonservatismus, seine Nähe zum Brauchtum wie der Fastnacht und seine Dialektfärbung. "All das hat dazu geführt, dass er sich in Wählerkreisen Anerkennung und Respekt erwerben konnte, die den Grünen gar nicht nahestehen." Wie Kretschmann es geschafft hat, der Wirtschaft im Südwesten Sorgen zu nehmen und Vorurteile abzubauen, darüber hat der Politikforscher Eith mit SWR2 Aktuell-Moderator Gerhard Leitner gesprochen.