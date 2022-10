Politik ohne Mandat: Der Radikaldemokrat Roland Appel

Vor 40 Jahren, im November 1982, beschlossen die Deutschen Jungdemokraten - bis dahin der Jugendverband der FDP - wegen des Endes der sozialliberalen Koalition die Loslösung von der F.D.P.. Der gebürtige Kölner und gelernte Schwabe Roland Appel trug damals diese Entscheidung maßgeblich mit und wurde später wie viele andere Jungdemokraten Mitglied der aufstrebenden Grünen.

Seine politische Karriere führte ihn in den NRW-Landtag und bis zum NRW-Fraktionsvorsitz der Grünen. Seit seinem Ausscheiden im Jahr 2000 arbeitet er als Politik- und Unternehmensberater, ist der dienstälteste Geheimdienstaufseher Deutschlands und außerdem Vorsitzender des radikaldemokratischen Bildungswerks e.V. SWR2 Tandem trifft einen Zeitzeugen jüngerer deutscher Geschichte, der auch ohne Mandat weiter Politik gestalten will.

Musiktitel:

Two jobs

Lee Fields

CD: Two jobs



Neue Männer braucht das Land

Ina Deter Band

CD: Don't stop the 80's, Vol.4 - die deutsche



Kristallnaach

BAP

CD: Vun drinne noh drusse



Eve of destruction

Barry McGuire

CD: American Eagles - The Best of Westcoast and Southern Rock



Comment te dire adieu

Camille Bertault

CD: Pas de géant