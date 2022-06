Plötzlich reich – Der Lottoberater hilft

Von Lothar Nickels

Jedes Jahr gibt es in Deutschland mehr als hundert neue Lottomillionäre. In Gedanken waren es aber die meisten schon einmal: Was, wenn ich jetzt Millionär wäre? Und wenn es dann geschieht, ist vor allem Diskretion das wichtigste und gute Beratung. Je mehr Mitwisser, desto größer Neid und Begehrlichkeit, desto windiger die Anlageberater. Erstmal Urlaub machen und sich Zeit geben, rät der Lottoberater, und an den Lebensumständen erst mal nichts ändern. Die meisten wünschen sich die Versorgung der engsten Familie über Generationen und steigern sich langsam in neue bequemere Lebensumstände. (SWR 2021)