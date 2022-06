„Die Lage ist für den Finanzminister ziemlich prekär“, sagt Albrecht von Lucke, Redakteur von den Blättern für deutsche und internationale Politik, bei SWR2. Christian Lindner hatte versprochen an der schwarzen null festhalten zu wollen. Nun sieht er sich mit Gesamtausgaben von fast 500 Milliarden, 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr und rund 139 Milliarden Neuverschuldung konfrontiert. „Man muss dem Finanzminister zu Gute halten, dass mit dem Angriff von Russland auf die Ukraine ein Sonderfall eingetreten ist“, stellt der Publizist klar, „mit dem viele nicht gerechnet haben.“

Die Schulden, die jetzt auf Deutschland zukämen, seien notwendig, so Lucke, jedoch sie als Sondervermögen zu deklarieren, zeige, dass Lindner in der Bredouille sei. Nicht nur im Hinblick auf seine Wahlversprechen, die sogar mögliche Steuersenkungen in Aussicht stellten, sondern auch mit Blick auf seine Koalitionspartner. Weder SPD noch die Grünen, teilen den Kurs von Lindner. „Wenn es ihm nicht gelingt dieses ordnungspolitische Konzept, wie er es nennt, durchzuhalten, dann wir auch die Angriffsfläche für die CDU weit stärker," erklärt der Experte.