Sonntagsfeuilleton mit Jörg Biesler.

Räume umgeben uns überall. Sie markieren persönliche Grenzen ebenso wie Herrschaftsverhältnisse. Die SWR2 Matinee durchmisst unterschiedliche Räume: Von Stadt-und Wohnräumen bis hin zu akustischen Räumen.

Mein Raum, dein Raum. Nicht alle Räume sind für alle da. Räume markieren persönliche Grenzen ebenso wie Herrschafts- und Besitzverhältnisse. Aber wer beansprucht wieviel Raum? Wer definiert und verteilt die Räume? Und wie lebt es sich in geteilten Räumen? Die SWR2 Matinee durchmisst und durchschreitet drei Stunden lang unterschiedliche Räume. Wir fragen, wie sich unser persönliches Raum- und Abstandsgefühl in Zeiten der Pandemie verändert hat, wir betreiben Stadt-Raum-Soziologie, gestalten Innenräume, betrachten provisorische Wohnräume und luxuriöse, tauchen ein in absurde Räume von MC Escher, diskutieren über die Tiefe des Raums im Fußball und tauchen ein in akustische Räume.



Gesprächspartner der Sendung sind die Stadtraum-Soziologin Martina Löw (Professorin an der TU Berlin), die Innenarchitektin Sabine Keggenhoff (Professorin an den Universitäten Düsseldorf und Detmold) und der Fußballfan und Leiter des Literaturhauses in Hamburg, Rainer Moritz.



Redaktion: Georg Brandl

Musik: Almut Ochsmann