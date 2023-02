Am 2. Februar 1974 wurden die ersten Playmobilfiguren vorgestellt. Das Spielzeug made in Germany sollte in den kommenden Jahren Kinder und Erwachsene weltweit begeistern. Auch mit außergewöhnlichen Sondereditionen macht der Hersteller Geobra Brandstätter aus Zirndorf bei Nürnberg von sich reden.